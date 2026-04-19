Nuevos embajadores de Emiratos juran su cargo ante el presidente

ABU DABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, presidió la ceremonia de toma de posesión de varios embajadores recién nombrados.

Durante el acto, el jefe de Estado deseó a los diplomáticos éxito en el desempeño de sus funciones y en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, en línea con la política de Emiratos de impulsar asociaciones constructivas que sirvan a los intereses mutuos, contribuyan a la prosperidad compartida y fomenten la cooperación y el entendimiento entre los pueblos.

Asimismo, subrayó que la estrategia del país se basa en reforzar la cooperación y en establecer alianzas orientadas al desarrollo en beneficio de su población y de la comunidad internacional.

Prestaron juramento Omar Rashid Matar Saeed Al Neyadi, embajador en Costa Rica; Mohammed Ahmed Bandooq Al Qamzi, embajador ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN); Mohammed Matar Butti Al Khaili, embajador en Ucrania; y Fahad Abdulrahman Ali Al Bishr, embajador en Uganda.

A la ceremonia asistieron varios ministros y altos cargos.