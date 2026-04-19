La policía de Dubái rescata a dos excursionistas atrapados en las montañas de Hatta

DUBÁI, 19 de abril (WAM) — La policía de Dubái rescató a dos turistas que quedaron atrapados en las montañas de Hatta tras sufrir agotamiento durante una excursión. Los senderistas se encontraban en zonas escarpadas y no podían continuar la ruta.

La operación se activó tras recibir una llamada de emergencia en el Centro de Mando y Control, lo que permitió desplegar unidades de rescate de la comisaría de Hatta en coordinación con la Corporación de Servicios de Ambulancias de Dubái.

El director de la comisaría de Hatta, el brigadier Mubarak Al Ketbi, explicó que el equipo de rescate, apoyado por unidades de reconocimiento y personal sanitario, utilizó drones para localizar con precisión a los excursionistas, lo que permitió una rápida intervención.

Los turistas fueron evacuados de forma segura mediante equipos especializados para descenso en montaña y trasladados a una ambulancia para su evaluación y atención médica.

Al Ketbi reiteró la capacidad de respuesta de la comisaría ante emergencias en terrenos montañosos y valles, e instó a la población a utilizar el número de emergencias 999 o la función SOS de la aplicación de la policía de Dubái en caso de necesidad. Asimismo, subrayó la importancia de seguir las rutas señalizadas y facilitar información precisa sobre la ubicación.