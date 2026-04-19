El Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas de Emiratos concluye en Abu Dabi

ABU DABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — La octava edición del Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas de Emiratos Árabes Unidos concluyó este domingo en el Mubadala Arena, con un alto nivel competitivo y una destacada asistencia de público.

Organizado por la Federación de Jiu-Jitsu y Artes Marciales Mixtas de Emiratos, el evento, de dos días de duración, estuvo centrado en la detección de talentos nacionales para reforzar la selección, consolidando el liderazgo regional del país en esta disciplina y su apuesta por formar a futuros campeones.

La jornada final incluyó combates en las categorías juvenil A y absoluta. Yousef Abdullah Al Battran, miembro del consejo de la federación, señaló que esta edición marca un hito en términos de profesionalización y calidad organizativa, y destacó especialmente la notable presencia de familias, en línea con el “Año de la Familia”.

Deportistas de la ADMA Academy, como el medallista de oro Saif Saud Al Junaibi y el bronce Hamza Al Kilani, valoraron el torneo como una plataforma clave para el desarrollo de habilidades.