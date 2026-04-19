Los museos de Abu Dabi refuerzan el vínculo entre educación y arte

ABU DABI, 19 de abril de 2026 (WAM) — Los museos de Abu Dabi están consolidando su papel como referentes culturales al integrar la educación con el arte mediante programas interactivos diseñados para enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

El Louvre Abu Dabi recibió a más de 67.000 estudiantes en 2025, que participaron en actividades específicas dirigidas a escuelas, universidades y personas con discapacidad.

De cara a 2026, el museo amplía su apuesta con el Portal Curricular del Museo, una iniciativa desarrollada junto al Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi. La plataforma, aprobada por el Ministerio de Educación, conecta 148 obras y piezas con el currículo nacional en distintas disciplinas, incluidas ciencias y matemáticas.

Por su parte, el Museo de Historia Natural de Abu Dabi impulsa la educación científica a través de su Instituto de Investigación y Educación, que emplea métodos de aprendizaje basados en el descubrimiento y tecnologías de realidad virtual para involucrar a los estudiantes en áreas como la biodiversidad, la sostenibilidad y las ciencias de la Tierra.

El Museo Nacional Zayed ofrece programas inmersivos como “Baba Zayed” y “Unlocking History”, centrados en los valores de Emiratos y la identidad nacional.

A través de narrativas, talleres de artesanía tradicional y contenidos digitales para aprendizaje a distancia, el museo proporciona una plataforma integral para el aprendizaje continuo y la preservación cultural.