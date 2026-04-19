FUYAIRA, 19 de abril (WAM) — El sector hotelero de Fuyaira registró niveles récord de ocupación a comienzos de 2026, con tasas que oscilaron entre el 95% y el 100%.

El emirato experimentó una notable afluencia de visitantes, atraídos por su singular entorno montañoso y su oferta de ocio.

Según el Departamento de Turismo y Antigüedades de Fuyaira, estos datos reflejan la expansión sostenida del sector en la región.

Las autoridades señalaron que este repunte evidencia la eficacia de las iniciativas gubernamentales orientadas a diversificar la oferta turística y reforzar el atractivo internacional del emirato.

Estos sólidos indicadores de rendimiento podrían impulsar nuevas inversiones en infraestructuras y en la mejora de las instalaciones recreativas en la zona.