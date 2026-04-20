Más de 400 atletas compiten en el triatlón Oceanic de Khorfakkan

KHORFAKKAN, 20 de abril (WAM) — Más de 400 atletas participaron en la última edición del triatlón Oceanic de Khorfakkan, organizado en colaboración entre el Consejo Deportivo de Sharjah, el Oceanic Khorfakkan Resort & Spa y Al Qudra Sports Services.

Los participantes compitieron en pruebas de natación, carrera y ciclismo en distintas categorías, incluidas olímpica, super sprint, sprint y júnior, tanto en modalidad individual como por equipos.

La competición constituye la segunda edición celebrada este año en el marco de las iniciativas deportivas comunitarias que impulsa Sharjah.