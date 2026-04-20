Adam Yates se adjudica la general de O Gran Camiño para UAE Team Emirates-XRG

MADRID, 20 de abril de 2026 (WAM) — El británico Adam Yates se proclamó vencedor de la clasificación general de O Gran Camiño tras mantener el liderato en la quinta y última etapa, dando así a UAE Team Emirates-XRG el triunfo final en la prueba.

A sus 33 años, Yates logra su primera victoria en una carrera por etapas esta temporada, confirmando su buen estado de forma de cara a sus próximos objetivos. El triunfo se cimentó en una semana regular y, especialmente, en su victoria en la cuarta etapa, con final en el Alto de Cabeza de Meda, que le permitió asumir el liderato.

Pese a los intentos de sus rivales en la jornada del sábado, el británico defendió su posición hasta el final. En la última etapa, con llegada en el Monte Trega, cruzó la meta en tercera posición, suficiente para asegurar la general, su primera desde el Tour de Suiza de 2024.

Desde su sólido rendimiento en la contrarreloj inicial hasta sus habituales exhibiciones en la montaña, Yates firmó una actuación propia de un campeón. El equipo emiratí también tuvo un papel destacado, con Julius Johansen logrando la primera victoria profesional de su carrera en la etapa inaugural.

Con este triunfo, UAE Team Emirates-XRG suma ya 21 victorias en lo que va de temporada 2026.

Tras la etapa final, Yates valoró el resultado: “La subida de hoy fue dura, aunque corta y no muy empinada. El viento del océano la hizo más complicada, así que preferí controlar el ritmo en cabeza. Sabía que sería difícil que los demás atacaran. Estoy contento de haber rematado la carrera”.

El ciclista británico añadió que la prueba “ha sido muy positiva” y expresó su intención de regresar en el futuro. De cara a sus próximos retos, señaló que ahora se centrará en la preparación en altura antes del Giro de Italia, al que su equipo acudirá “con una formación fuerte y varias opciones”, consciente del alto nivel de la competencia.