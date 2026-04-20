El oro cae por la fortaleza del dólar

CAPITALES DEL MUNDO, 20 de abril de 2026 (WAM) — El precio del oro retrocedió este lunes ante el fortalecimiento del dólar. El oro al contado cayó un 0,7% hasta los 4.793,98 dólares por onza a las 03.51 GMT, tras haber alcanzado previamente su nivel más bajo desde el 13 de abril.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio descendieron un 1,4% hasta los 4.813,60 dólares.

Entre otros metales, la plata al contado bajó un 0,9% hasta los 80,04 dólares por onza, el platino cedió un 0,5% hasta los 2.093,56 dólares, mientras que el paladio se mantuvo estable en 1.558,60 dólares por onza.