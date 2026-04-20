El sector inmobiliario de Emiratos registra un primer trimestre récord en 2026

ABU DABI, 20 de abril de 2026 (WAM) — El sector inmobiliario de Emiratos Árabes Unidos mostró un sólido desempeño durante el primer trimestre de 2026, lo que refleja una creciente confianza de inversores locales e internacionales en la estabilidad del mercado, su capacidad de adaptación y su potencial para mantener el crecimiento y ofrecer rentabilidades a medio y largo plazo.

Los mercados inmobiliarios del país registraron un notable dinamismo en los tres primeros meses del año, con datos oficiales de Abu Dabi, Dubái, Sharjah y Ajmán que consolidan a Emiratos como uno de los principales destinos globales para la inversión en bienes raíces.

En Dubái, el Departamento de Tierras informó de una intensa actividad, con 718.160 transacciones inmobiliarias, incluidas 60.303 operaciones de compraventa, lo que supone un aumento del 6% respecto al mismo periodo de 2025.

El valor total de las transacciones ascendió a 252.000 millones de dirhams, un 31% más, mientras que el número de inversiones alcanzó las 57.744, un 7% más interanual, con un valor total de 173.000 millones de dirhams. La base de inversores también creció de forma significativa hasta los 48.448, un 8% más, incluidos 29.312 nuevos inversores, un incremento del 14% respecto al primer trimestre del año anterior.

Abu Dabi registró el mejor trimestre de su historia, con un aumento del 160,7% en el valor de las transacciones, que alcanzaron los 66.000 millones de dirhams, frente a los 25.310 millones del mismo periodo del año pasado, según el Centro Inmobiliario de Abu Dabi (ADREC).

Se realizaron más de 13.518 operaciones, frente a las 6.896 del primer trimestre de 2025, lo que refleja una aceleración del crecimiento y refuerza la posición de Abu Dabi como centro de inversión regional y global.

En Sharjah, el volumen de operaciones inmobiliarias alcanzó los 18.500 millones de dirhams, frente a los 13.200 millones del mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento del 40,7%.

El Departamento de Registro Inmobiliario de Sharjah informó de que el número total de transacciones ascendió a 29.235, un 18,9% más que el año anterior, y destacó el aumento en la diversidad de nacionalidades inversoras, que alcanzó las 113, frente a las 97 registradas en 2025.

Los ciudadanos emiratíes representaron cerca de 9.000 millones de dirhams del valor total en 10.099 propiedades, mientras que inversores de países del Golfo, del mundo árabe y de otras nacionalidades aportaron unos 9.500 millones de dirhams en 19.136 propiedades.

En Ajmán, el valor total de las transacciones inmobiliarias durante el primer trimestre alcanzó los 6.220 millones de dirhams a través de 3.890 operaciones, un 12% más interanual, mientras que el volumen de compraventas se situó en 4.240 millones de dirhams mediante 3.128 transacciones.

Este sólido desempeño en todo el país refleja la resiliencia del mercado y la capacidad del sector para adaptarse a los cambios regionales, respaldado por la visión estratégica de las autoridades y un enfoque económico equilibrado que refuerza la confianza y la estabilidad en todos los sectores.