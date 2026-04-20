Un ciclista de UAE Team Emirates sube al podio en la Amstel Gold Race

ÁMSTERDAM, 20 de abril de 2026 (WAM) — El francés Benoît Cosnefroy, del UAE Team Emirates-XRG, confirmó su buen momento de forma en las Ardenas al lograr la tercera posición en la Amstel Gold Race, asegurando un puesto en el podio para su equipo en una de las pruebas más emblemáticas del calendario.

La carrera, de 257 kilómetros entre Maastricht y Valkenburg, con 33 ascensos en las colinas de Limburgo, se disputó a un ritmo elevado desde el inicio. Una amplia escapada tomó ventaja en los primeros compases, mientras que el pelotón fue incrementando progresivamente el ritmo en los tramos decisivos, con Marco Frigo (NSN Cycling) como último superviviente antes de ser alcanzado.

La prueba se rompió en los últimos 70 kilómetros en subidas como Loorberg, Gulperberg y Kruisberg, donde se formó un grupo selecto de favoritos, entre ellos Remco Evenepoel (Red Bull Bora hansgrohe) y Mattias Skjelmose (Lidl Trek). El movimiento decisivo llegó en el Keutenberg y ascensiones posteriores, donde los dos líderes lograron distanciar al resto para jugarse la victoria entre ellos.

Por detrás, Cosnefroy se mantuvo atento en el grupo perseguidor, aunque sin demasiada colaboración. Con una estrategia basada en la paciencia y la experiencia, el francés conservó su posición a medida que la carrera se fragmentaba, especialmente en la penúltima subida al Cauberg, donde se definió la situación en cabeza.

En la llegada a Valkenburg, Evenepoel se impuso al esprint a Skjelmose tras su escapada a dúo, mientras que Cosnefroy lanzó su ataque en el grupo perseguidor para asegurarse la tercera plaza, a menos de dos minutos de los vencedores.

La actividad en las Ardenas continuará el miércoles con la disputa de la Flecha Valona.