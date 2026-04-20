La Unesco reconoce el programa penitenciario de Ras al Jaima como referente regional en educación en prisiones

RAS AL JAIMA, 20 de abril de 2026 (WAM) — El programa penitenciario de Ras al Jaima ha sido reconocido en un estudio de caso publicado por el Instituto de Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la Unesco, que lo sitúa como referente regional en prácticas educativas en centros penitenciarios.

El informe, enmarcado en la participación del emirato en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco, destaca el papel del programa en la promoción de una educación inclusiva en entornos correccionales desde su lanzamiento en 2011.

Desarrollado por la Fundación Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi para la Investigación de Políticas en colaboración con el centro penitenciario de Ras al Jaima, el programa ofrece a internos y personal acceso a recursos educativos y actividades orientadas a cubrir sus necesidades formativas y psicosociales. Entre sus elementos centrales figura una biblioteca multifuncional con más de 9.000 títulos, además de espacios para lectura individual y actividades grupales, así como una sala privada para asesoramiento psicológico.

La biblioteca acoge también un club de lectura y actividades comunitarias periódicas que fomentan la participación y el desarrollo personal. El programa incluye cursos educativos en áreas como alfabetización en árabe e inglés, gestión de pequeños negocios, tecnologías de la información, arte, primeros auxilios en salud mental y habilidades para la vida.

El estudio sitúa estas iniciativas dentro del giro del emirato hacia un modelo penitenciario centrado en la rehabilitación y el aprendizaje.

“En Ras al Jaima creemos que todas las personas tienen derecho a aprender, desarrollarse y mejorar, independientemente de sus circunstancias”, señaló Natasha Ridge, directora ejecutiva de la fundación. “El programa crea oportunidades educativas prácticas y adaptadas a la realidad de las personas durante y después de su estancia en prisión”.

Según los datos recogidos, cerca del 25% de la población reclusa ha utilizado la biblioteca desde su puesta en marcha, y más de 1.000 internos han participado en al menos un curso formativo. El informe destaca además que los participantes muestran una mayor esperanza y una perspectiva más clara de reintegración, así como mejoras en su desarrollo personal.

Desde su incorporación en 2022 a la red de ciudades del aprendizaje de la Unesco, Ras al Jaima ha documentado iniciativas educativas en ámbitos formales, no formales e informales, incluidas las instituciones penitenciarias.

En este contexto, la educación en prisión forma parte del compromiso más amplio del emirato con la educación inclusiva, los derechos humanos y el acceso equitativo al aprendizaje, en línea con su objetivo de ofrecer oportunidades educativas de calidad a toda la comunidad.