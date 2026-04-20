La Asamblea de la UIP aprueba una propuesta de Emiratos sobre seguridad marítima

ESTAMBUL, 20 de abril de 2026 (WAM) — La Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP) ha aprobado una propuesta presentada por Emiratos Árabes Unidos, a través de la delegación del Consejo Nacional Federal (FNC), para impulsar una resolución sobre el papel de los parlamentos en la protección de la navegación internacional y la estabilidad económica global, con el objetivo de reforzar la seguridad marítima y salvaguardar infraestructuras críticas en contextos de conflicto.

Durante la 152ª Asamblea de la UIP, celebrada en Estambul, también se aprobó el nombramiento de Marwan Obaid Al Muhairi, miembro del FNC, como relator del proyecto de resolución, que se prevé adoptar en la 154ª Asamblea.

Al Muhairi señaló que la propuesta refleja la creciente conciencia de que los conflictos contemporáneos ya no se limitan a fronteras inmediatas, sino que se extienden a corredores marítimos, cadenas de suministro, instalaciones energéticas y servicios esenciales, con un impacto directo en la paz y la seguridad internacionales.

Explicó que la iniciativa aborda una cuestión de gran relevancia: la protección de la navegación internacional, la defensa de infraestructuras críticas y la mitigación de las consecuencias económicas y humanitarias derivadas de conflictos que trascienden sus escenarios iniciales.

“Cuando las rutas marítimas se ven amenazadas o los puertos son atacados, el impacto no se limita a un solo país, sino que afecta a la economía global, los flujos comerciales, la seguridad energética y la entrega de ayuda humanitaria”, afirmó.

Añadió que este asunto ofrece a los parlamentos una oportunidad real para contribuir a la estabilidad internacional, proteger los intereses económicos globales y reforzar la capacidad de los países para hacer frente a los riesgos crecientes asociados a los conflictos actuales.