Bangkok se incorpora a la red de flydubai con vuelos diarios

DUBÁI, 20 de abril de 2026 (WAM) — La aerolínea flydubai ha anunciado el lanzamiento de vuelos al aeropuerto internacional Don Mueang (DMK) de Bangkok a partir del 1 de julio de 2026, convirtiéndose en su segundo destino en Tailandia junto a Krabi.

La compañía operará un servicio diario desde la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), reforzando la conectividad entre Dubái y el sudeste asiático.

La nueva ruta se ofrecerá en código compartido con Emirates, lo que permitirá a los pasajeros acceder a una amplia red de destinos a través del hub de Dubái. Además de su creciente presencia en Tailandia, flydubai continúa ampliando su red en el sudeste asiático, con destinos como Langkawi y Penang, en Malasia.

El consejero delegado de flydubai, Ghaith Al Ghaith, señaló: “Nos complace ampliar nuestra red en Tailandia con el lanzamiento de vuelos a Bangkok, ofreciendo a nuestros clientes una nueva puerta de entrada a la capital tailandesa. Esta incorporación refleja nuestro compromiso de ofrecer más opciones de viaje. A medida que la demanda se recupera, seguimos confiando en la resiliencia del sector turístico. Este nuevo servicio nos permite ajustar la capacidad donde es necesario y reforzar los flujos de viajes y comercio entre Emiratos y mercados clave”.

Por su parte, Sudhir Sreedharan, vicepresidente sénior de operaciones comerciales de la aerolínea, afirmó que Bangkok sigue siendo un destino muy demandado tanto por turistas como por viajeros de negocios. “Con la introducción de vuelos diarios, ofrecemos mayor flexibilidad y comodidad, especialmente durante la temporada alta de verano. Esperamos una fuerte demanda y prevemos aumentar la frecuencia a medida que crezca el tráfico en esta ruta”, añadió.

El nuevo servicio responde al aumento de la demanda estival y ofrece horarios convenientes para los pasajeros entre Dubái y Bangkok, reforzando el papel de flydubai en la conexión de mercados y la facilitación del transporte en su red en expansión.