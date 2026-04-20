Emiratos envía 100 toneladas de ayuda alimentaria a Gaza en el marco del ‘Puente Aéreo Humaid’

AL ARISH, 20 de abril de 2026 (WAM) — Un avión de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos con 100 toneladas de alimentos llegó a la ciudad egipcia de Al Arish como parte del denominado “Puente Aéreo Humaid”, en el marco de la operación ‘Chivalrous Knight 3’, destinada a apoyar a la población palestina en la Franja de Gaza.

El envío incluye 3.978 paquetes de alimentos preparados conforme a estándares humanitarios, con el objetivo de cubrir necesidades básicas y reforzar la seguridad alimentaria de las familias afectadas en medio de la difícil situación humanitaria en Gaza.

El equipo humanitario emiratí en Al Arish recibió la carga a su llegada, desde donde fue trasladada y almacenada en el centro logístico del país en la ciudad, a la espera de su entrada en Gaza a través de los mecanismos establecidos para garantizar una distribución rápida.

La llegada del avión se enmarca en la continuidad de los esfuerzos de ayuda de Emiratos y su compromiso de aliviar el sufrimiento de la población palestina mediante el suministro de asistencia esencial en las actuales circunstancias.

La operación ‘Chivalrous Knight 3’ mantiene su labor humanitaria a través de vías aéreas, terrestres y marítimas, con el envío de alimentos, material médico y ayuda de emergencia, en línea con la política de cooperación y solidaridad del país en situaciones de crisis.