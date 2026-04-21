Egipto condena el plan terrorista en Emiratos y elogia la desarticulación de la red

EL CAIRO, 21 de abril de 2026 (WAM) — Egipto condenó un plan frustrado contra la seguridad y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos, después de que las autoridades emiratíes anunciaran la desarticulación de una red acusada de preparar operaciones terroristas y de sabotaje.

En un comunicado recogido por Ahram Online, el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio calificó el plan como una amenaza para la seguridad regional y elogió la vigilancia de las autoridades emiratíes por frustrar la operación y desmantelar la red.

Egipto reiteró su plena solidaridad con Emiratos frente a las amenazas a su soberanía y estabilidad, y subrayó su firme rechazo a todas las formas de terrorismo y extremismo.

El ministerio destacó que la seguridad de Emiratos está estrechamente vinculada a la de Egipto y a la del conjunto de la región árabe, y reiteró su rechazo categórico a cualquier intento de desestabilizar a los países del Golfo.