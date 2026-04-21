El oro y la plata caen ante el fortalecimiento del dólar

NUEVA YORK, 21 de abril de 2026 (WAM) — Los precios del oro y la plata retrocedieron este martes debido al repunte del dólar, que redujo la demanda de metales preciosos. El oro prolongó así su caída tras marcar en la sesión anterior un mínimo de varios días.

El oro al contado descendió un 0,2% hasta los 4.807,91 dólares por onza a las 02.17 GMT, ampliando la tendencia bajista después de tocar el lunes su nivel más bajo desde el 13 de abril. Por su parte, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio se mantuvieron estables en 4.827,30 dólares.

El mercado de metales preciosos se vio presionado por la fortaleza del dólar, que encarece las materias primas denominadas en esta divisa para los inversores que operan con otras monedas.

La plata cayó un 0,6% hasta los 79,40 dólares por onza, mientras que el platino retrocedió un 0,7% hasta situarse en 2.074 dólares. El paladio, en cambio, registró un ligero avance del 0,3%, hasta los 1.556,16 dólares por onza.