Omán condena cualquier acción que amenace la seguridad y la estabilidad de Emiratos

MASCATE, 21 de abril de 2026 (WAM) — El Sultanato de Omán condenó y rechazó cualquier acto o plan dirigido contra la seguridad y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos, así como cualquier injerencia en sus asuntos internos, y expresó su solidaridad con el país en las medidas que adopte para proteger su territorio y la seguridad de su sociedad.

En un comunicado difundido por la agencia oficial omaní, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró su firme postura de rechazo a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo, así como a cualquier incitación a estos, independientemente de sus motivaciones o justificaciones.

Asimismo, reafirmó su compromiso con las relaciones de buena vecindad y la cooperación constructiva con todos los países hermanos y aliados para hacer frente a este tipo de actos.