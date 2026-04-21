El secretario general del CCG condena los planes contra la seguridad de Emiratos

ABU DABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem Mohamed Albudaiwi, expresó su firme condena y rechazo a cualquier acto o plan dirigido contra la seguridad y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos.

Albudaiwi elogió la vigilancia y profesionalidad de las autoridades de seguridad emiratíes, que lograron frustrar los planes terroristas, desvelar sus detalles y detener a los implicados, lo que —según destacó— refleja un modelo avanzado en la protección de la seguridad nacional y de las capacidades del Estado.

El secretario general reafirmó la solidaridad firme e inquebrantable del CCG con Emiratos y reiteró su pleno respaldo a todas las medidas adoptadas para preservar su seguridad y estabilidad, así como para proteger su territorio frente a cualquier amenaza.

Asimismo, renovó el rechazo del Consejo a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo, así como a cualquier incitación a los mismos, independientemente de sus motivaciones o justificaciones.