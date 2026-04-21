El presidente de Emiratos recibe al gobernante de Ras al Jaima y a su príncipe heredero

ABU DABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió al gobernante de Ras al Jaima, el jeque Saud bin Saqr al Qasimi, quien estuvo acompañado por el príncipe heredero del emirato, Mohammed bin Saud bin Saqr al Qasimi.

Durante el encuentro, abordaron diversos asuntos de interés nacional, entre ellos los planes de desarrollo orientados a mejorar la calidad de vida y a impulsar el proceso de progreso del país.

Los participantes coincidieron en que el empoderamiento de la población sigue siendo un eje central de la visión de Emiratos, como motor clave del desarrollo sostenible y del avance nacional.

Asimismo, expresaron sus deseos de continuidad en la seguridad y la prosperidad del país.

A la reunión asistieron el jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial; el jeque Hamdan bin Zayed al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Surour bin Mohammed al Nahyan; el teniente general jeque Saif bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro del Interior; el jeque Khaled bin Zayed al Nahyan, presidente del patronato de la Autoridad Zayed para Personas con Determinación; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales, así como varios jeques y altos cargos.