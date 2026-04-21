EGA adquirirá una participación mayoritaria en la empresa italiana de reciclaje de aluminio Eco Green

ABU DABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — Emirates Global Aluminium (EGA), la mayor empresa industrial de Emiratos Árabes Unidos fuera del sector del petróleo y el gas y el mayor productor mundial de aluminio “premium”, anunció su intención de adquirir el 80% de la empresa italiana de reciclaje de aluminio Eco Green.

La operación, que aún está sujeta a aprobaciones regulatorias, representa el último hito en la expansión global de EGA y acelera el crecimiento de la compañía en el reciclaje de aluminio en Europa.

Eco Green está especializada en la recogida, clasificación y fundición de chatarra de aluminio, así como en el procesamiento de escorias, distribuyendo más de 70.000 toneladas al año.

La planta de la compañía en Villafranca di Verona, en el noreste de Italia, recoge, clasifica y distribuye aproximadamente 23.000 toneladas de chatarra de aluminio al año. Una parte de este material alimenta la instalación cercana de Eco Green en Nogara di Verona, que produce más de 20.000 toneladas anuales de lingotes secundarios y también procesa escorias.

Eco Green está desarrollando un plan de expansión en su planta de Nogara di Verona que añadirá 15.000 toneladas anuales de capacidad de aluminio reciclado. Se espera que el proyecto se complete a principios de la segunda mitad de 2026.

La empresa atiende a más de 60 clientes en Europa, principalmente en las industrias de procesamiento y semielaboración de aluminio, con usuarios finales en los sectores automotriz, de la construcción y otros sectores industriales. También cuenta con una sólida red de suministro de chatarra con más de 350 proveedores, lo que garantiza un acceso constante a material de alta calidad.

Fundada por la familia Scappini en 1993, Eco Green sigue siendo una empresa familiar. Cuenta con 70 empleados y se espera que su equipo directivo actual continúe tras la finalización de la operación.

EGA opera la mayor planta de reciclaje de aluminio de Emiratos en Al Taweelah, en Abu Dabi. La compañía ya ha adquirido instalaciones de reciclaje en Alemania y Estados Unidos, donde también desarrolla proyectos de expansión.

Tras completarse la operación, la adquisición de Eco Green elevará la capacidad de reciclaje de EGA a más de 400.000 toneladas anuales en Emiratos, Europa y Estados Unidos, con otras 200.000 toneladas adicionales en desarrollo en Europa y EE UU. EGA comercializa su aluminio reciclado a nivel mundial bajo la marca RevivAL.

El consejero delegado de Emirates Global Aluminium, Abdulnasser Bin Kalban, afirmó: “En EGA estamos avanzando rápidamente en la construcción de un negocio global de reciclaje de aluminio, al tiempo que ampliamos nuestra producción primaria. Tras el cierre, Eco Green aportará a EGA alcance y experiencia en el mercado europeo de chatarra de aluminio, lo que supone un paso significativo para abastecer las operaciones de reciclaje que estamos desarrollando en el continente y contribuir al futuro sostenible de Europa. Eco Green también añadirá producción de aluminio reciclado en el noreste de Italia, que podremos seguir desarrollando como parte de EGA”.

Por su parte, el consejero delegado de Eco Green, Luca Scappini, señaló: “Formar parte del mayor productor mundial de aluminio ‘premium’ permitirá desbloquear el potencial de crecimiento de Eco Green, mejorando nuestras plantas y ampliando nuestras redes de suministro y clientes en Europa. EGA ya es un proveedor clave de aluminio primario en Europa, y esperamos contribuir a su creciente negocio de reciclaje en el continente”.

Los analistas prevén que la demanda global de aluminio reciclado se duplique para 2040, representando alrededor del 60% del crecimiento de la oferta mundial hasta 2030 y cerca del 70% entre 2030 y 2040.

Europa, excluida Rusia, es el tercer mayor mercado mundial de aluminio reciclado tras Estados Unidos y China. Actualmente, el aluminio reciclado cubre alrededor del 40% de la demanda total europea, con un consumo de aproximadamente 4,9 millones de toneladas en 2025. Según CRU, se espera que esta cifra alcance unos 7,2 millones de toneladas en 2033.

EGA adquirió la fundición alemana Leichtmetall en mayo de 2024. Con sede en Hannover, EGA Leichtmetall produce aluminio reciclado de alta resistencia.

En diciembre, EGA anunció un importante proyecto de expansión que multiplicará por más de seis la capacidad de reciclaje de Leichtmetall, añadiendo 110.000 toneladas anuales de capacidad de clasificación de chatarra y 153.000 toneladas de capacidad de fundición. El proyecto supone una inversión de aproximadamente 170 millones de dólares, con la primera producción prevista para 2028.

EGA exporta habitualmente más de 600.000 toneladas anuales de aluminio primario desde Emiratos a Europa, abasteciendo a sectores clave como la automoción y la construcción.

En septiembre de 2024, EGA adquirió Spectro Alloys, una empresa de reciclaje en Minnesota (Estados Unidos).

EGA Spectro Alloys completó una ampliación en julio de 2025, elevando su capacidad total a 165.000 toneladas anuales de lingotes y palanquillas de aluminio reciclado. Una segunda fase de expansión, que añadirá 35.000 toneladas adicionales de capacidad, está en desarrollo, con inicio de producción previsto para 2027.

En Emiratos, EGA comenzó la producción en su nueva planta de reciclaje de aluminio en Al Taweelah, con una capacidad de 185.000 toneladas anuales, a finales de febrero. La planta se encuentra actualmente cerrada como consecuencia de los ataques con misiles y drones iraníes en la Zona Económica Khalifa de Abu Dabi.

El reciclaje de aluminio requiere aproximadamente un 95% menos de energía que la producción primaria y genera solo una fracción de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas.