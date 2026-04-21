El DIFC se convertirá en el primer centro financiero “nativo en IA” del mundo

DUBÁI, 21 de abril de 2026 (WAM) — El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) anunció este martes que se convertirá en el primer centro financiero del mundo “nativo en inteligencia artificial”, integrando esta tecnología a nivel fundacional en sus marcos legales, entorno empresarial, desarrollo de talento, infraestructura del ecosistema y tejido urbano.

Mientras muchos centros financieros globales experimentan con la inteligencia artificial, el DIFC se posiciona para adoptar un enfoque fundamentalmente distinto. Como parte de esta ambición, evolucionará hacia una jurisdicción y destino en el que la IA esté integrada en los marcos legales y regulatorios, las operaciones empresariales, los sistemas de desarrollo de talento, la infraestructura del ecosistema y el entorno físico del distrito, incorporándola al núcleo operativo del centro.

El DIFC sentó las bases de esta integración en 2023 con el lanzamiento de una estrategia de IA a cinco años. Se establecieron políticas de gobernanza de datos y la inteligencia artificial se incorporó como Reglamento 10 dentro de la Ley de Protección de Datos del DIFC. El centro también ha introducido la IA para apoyar el cumplimiento normativo de los clientes y la gestión de relaciones.

A través de esta iniciativa, el DIFC está en una posición única para convertirse en un referente de la IA en el sector financiero. Su programa Native AI generará 3.500 millones de dólares (12.900 millones de dirhams) en beneficios económicos y 25.000 empleos. El centro cuenta con una ventaja en la rapidez de implementación al estar menos condicionado por procesos heredados y regulaciones que afectan a otros centros financieros tradicionales.

Además, al operar a gran escala en todos los sectores, con clientes que cuentan con una oferta amplia y profunda, el DIFC aspira a convertirse en el estándar de referencia en IA para los principales centros financieros del mundo.

El DIFC también proporcionará a las firmas financieras acceso a herramientas avanzadas de IA para apoyar sus operaciones. El centro podrá exportar software de gobernanza de IA y talento formado a los países del Sur Global. La jurisdicción integrará además IA física, incluida la robótica, la movilidad autónoma y los gemelos digitales, con las leyes y regulaciones financieras. Será el primer centro financiero en ofrecer un campus integral de IA que combine regulación, formación, capacidad computacional e IA física.

El gobernador del DIFC, Essa Kazim, afirmó: “La evolución del DIFC hacia el primer centro financiero nativo en IA del mundo marca un paso decisivo en la consolidación de Dubái como capital global del futuro de las finanzas. A medida que la inteligencia artificial redefine el panorama financiero internacional, esta iniciativa refuerza el papel de Dubái en el establecimiento de nuevos estándares de innovación, confianza y competitividad. En línea con la Agenda Económica de Dubái D33, subraya nuestro compromiso de construir una economía resiliente y orientada al futuro”.

Por su parte, el consejero delegado de la Autoridad del DIFC, Arif Amiri, señaló: “Hoy anunciamos que el DIFC se convertirá en el primer centro financiero nativo en IA del mundo. No se trata de experimentar con la IA en los márgenes, sino de integrarla en nuestros marcos legales, sistemas regulatorios, desarrollo de talento e infraestructura física”.

En su arquitectura legal y regulatoria, el DIFC establecerá marcos éticos y de gobernanza que aborden no solo la actividad humana, sino también la de agentes de IA y robótica, situándose a la vanguardia de la innovación responsable. En las operaciones empresariales, la IA se integrará en los flujos de trabajo, los sistemas de cumplimiento y la prestación de servicios financieros, creando ecosistemas inteligentes, automatizados y fiables.

El DIFC aspira también a convertirse en el principal destino mundial para empresas de IA aplicada a las finanzas, superando a otros grandes centros en densidad de startups, financiación de capital riesgo y creación de unicornios.

Para impulsar el desarrollo del talento, el DIFC desarrollará capacidades que permitan la colaboración a gran escala entre humanos, IA y robots mediante formación ejecutiva, capacitación regulatoria y certificación técnica.

La infraestructura del ecosistema apoyará la innovación a través de hubs, aceleradoras, plataformas de inversión y alianzas estratégicas, incluyendo programas de formación en IA para talento local, regional y global.

Los empleados de la Autoridad del DIFC ya cuentan con el apoyo de múltiples agentes especializados de IA, que se ampliarán para mejorar la productividad, la gobernanza, la toma de decisiones y la experiencia del cliente.

De cara a 2030, a nivel de infraestructura física, una parte significativa del centro contará con edificios inteligentes, movilidad autónoma, robótica de servicios, gemelos digitales y servicios públicos inteligentes, configurando una “ciudad dentro de la ciudad” gestionada mediante sensores.

Paralelamente, las eficiencias derivadas de la IA permitirán reducir el consumo energético, mientras que determinadas actividades de mantenimiento y seguridad serán realizadas por robots.

El liderazgo de Dubái en innovación, su infraestructura digital avanzada, su agilidad regulatoria y su conectividad global proporcionan una base única para esta transformación. El DIFC ya es el principal centro financiero para Oriente Próximo, África y el sur de Asia, con miles de empresas registradas y un amplio ecosistema de bancos, gestoras de activos, empresas fintech y proveedores de servicios profesionales.

En línea con la estrategia de IA de Dubái y las ambiciones nacionales en tecnología avanzada, el DIFC acelerará la conversión de la investigación en regulación, la innovación en aplicación práctica y las políticas en infraestructura real.

El compromiso del DIFC con el posicionamiento de Dubái como centro global de inteligencia artificial se refleja también en el Dubai AI Festival, que reunirá a más de 20.000 participantes de más de 100 países y se celebrará en el Dubai World Trade Centre los días 26 y 27 de octubre de 2026.