Previsión de lluvias en Emiratos hasta el 23 de abril

ABU DABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — El Centro Nacional de Meteorología (NCM) prevé condiciones meteorológicas inestables en Emiratos Árabes Unidos desde este martes y hasta el 23 de abril, debido al avance de nubes medias y altas desde el oeste de forma intermitente.

Existe probabilidad de precipitaciones —en su mayoría débiles— sobre las islas y en algunas zonas costeras y orientales, que podrían ser de intensidad moderada en áreas montañosas.

El NCM indicó que los vientos serán del noreste al noroeste, de intensidad ligera a moderada, con intervalos de mayor intensidad, especialmente en el oeste, lo que podría levantar polvo y arena. También se espera un ligero descenso de las temperaturas, en particular en las zonas costeras.

El estado de la mar será de marejadilla a marejada, con episodios de mar gruesa en el oeste del golfo Arábigo, mientras que en el mar de Omán se mantendrá en condiciones de marejadilla.