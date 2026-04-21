El ministro de Exteriores de Kuwait condena en una llamada con Abdullah bin Zayed el plan terrorista contra Emiratos

ABU DABI, 21 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió una llamada telefónica de su homólogo kuwaití, el jeque Jarrah Jaber al Ahmad al Sabah.

Durante la conversación, el ministro kuwaití condenó el plan terrorista destinado a socavar la unidad nacional y la estabilidad de Emiratos, y expresó la plena solidaridad de Kuwait con el país, así como su apoyo a todas las medidas adoptadas para proteger su seguridad, estabilidad y soberanía.

Por su parte, Abdullah bin Zayed agradeció a Kuwait su respaldo y subrayó la solidez de las relaciones históricas y fraternales entre ambos países.

El ministro emiratí reiteró que Emiratos mantiene una postura firme e inquebrantable frente al terrorismo y el extremismo en todas sus formas, y rechaza de manera categórica cualquier intento de socavar la seguridad, la estabilidad o la soberanía de los Estados.

Asimismo, destacó la importancia de reforzar la cooperación internacional y la acción multilateral para erradicar las raíces del terrorismo, cortar sus fuentes de financiación y consolidar las bases de la seguridad, la paz y la estabilidad tanto a nivel regional como global.

Abdullah bin Zayed subrayó también que el terrorismo y el extremismo no están vinculados a ninguna religión o confesión, sino que constituyen una desviación de los valores humanos fundamentales sobre los que se construyen sociedades prósperas. En este sentido, afirmó que Emiratos seguirá siendo un modelo global de tolerancia, convivencia y diversidad cultural, donde conviven más de 200 nacionalidades en un entorno de seguridad y armonía.

La conversación abordó además la evolución de la situación regional y los esfuerzos para reforzar la paz y la seguridad internacionales.