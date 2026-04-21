Arabia Saudí condena el plan terrorista contra Emiratos

RIAD, 21 de abril de 2026 (WAM) — El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí expresó la condena del reino al plan terrorista dirigido contra la unidad nacional y la estabilidad de Emiratos Árabes Unidos, y elogió la eficacia y vigilancia de los servicios de seguridad emiratíes por desmantelar la célula, detener a sus miembros y frustrar sus planes.

En un comunicado difundido por la agencia oficial SPA, el ministerio reafirmó la plena solidaridad de Arabia Saudí con Emiratos y su apoyo a todas las medidas que adopte para proteger su seguridad y estabilidad, así como para combatir el extremismo y el terrorismo en todas sus formas.