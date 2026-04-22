Emiratos conmemora el Día de la Tierra con iniciativas pioneras en biodiversidad, energía limpia y seguridad hídrica

ABU DABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos se suma a la conmemoración del Día de la Tierra, celebrado cada 22 de abril, con el objetivo de impulsar los esfuerzos internacionales para hacer frente a los crecientes desafíos del cambio climático y sus efectos, como la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y los océanos, el aumento de las temperaturas y las inundaciones.

El país se ha consolidado como un referente global en la lucha contra el cambio climático y en la promoción del desarrollo sostenible en los ámbitos ambiental, energético y del agua, a través de un marco integrado de estrategias a largo plazo. Entre ellas figuran la iniciativa de emisiones netas cero para 2050, el Plan Nacional de Cambio Climático 2017-2050, la política de economía circular 2021-2031, la adopción de un modelo de economía verde desde 2012 y el plan nacional de adaptación climática.

En 2026, Emiratos continúa desplegando nuevas iniciativas en protección ambiental, energías limpias e innovación tecnológica verde, reforzando su posición en sostenibilidad.

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó el séptimo informe nacional sobre biodiversidad, en línea con los compromisos asumidos en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica de la ONU. El país ha elevado a 55 el número de áreas protegidas terrestres y marinas, que cubren el 19,04% del territorio, y ha logrado avances en la protección de especies en peligro mediante programas de conservación, cría, gestión de hábitats y cooperación internacional. También se han registrado progresos en los ecosistemas marinos y costeros, con proyectos como el de captura de carbono que prevé la plantación de 100 millones de manglares para 2030.

Emiratos ha aprobado además una nueva ley para regular el comercio internacional de especies amenazadas y ha lanzado, junto al Fondo de Conservación de Especies Mohamed bin Zayed y Mubadala, una iniciativa para proteger al dugongo y sus hábitats en el país y en otras cuatro naciones.

La Agencia de Medio Ambiente de Abu Dabi puso en marcha la iniciativa Hamdan bin Zayed para los mares más ricos del mundo, que busca duplicar las reservas pesqueras en el emirato para 2030. Asimismo, elevó el índice de pesca sostenible al 100% a finales de 2025, frente al 8% registrado en 2018.

Dubái aprobó el proyecto del oasis de Al Layan, de un millón de metros cuadrados, con un gran lago natural, destinado a poner en valor el entorno desértico y fomentar la concienciación sobre sostenibilidad y calidad de vida.

En Sharjah, la Autoridad de Medio Ambiente y Áreas Protegidas anunció el descubrimiento de cuatro nuevas especies de arañas, lo que refleja la riqueza de la biodiversidad y el avance de la investigación científica en el país.

En materia de energías renovables, Emiratos sigue ampliando sus proyectos de energía solar, incorporando inteligencia artificial y computación en la nube para reducir emisiones, e impulsando políticas de generación autónoma de energía para apoyar la agricultura y las pequeñas explotaciones.

Masdar, junto a Global South Utilities, anunció nuevos proyectos en Asia, África y Europa con una capacidad conjunta de cientos de megavatios, además de oportunidades de empleo, lo que refuerza el compromiso del país con el desarrollo sostenible y la seguridad energética global.

En el ámbito de la seguridad hídrica, Emiratos mantiene su liderazgo a través de iniciativas como la Iniciativa del Agua Mohamed bin Zayed y Suqia UAE, al tiempo que se prepara para acoger en diciembre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en colaboración con Senegal.