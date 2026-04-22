El oro y los metales preciosos suben

CAPITALES, 22 de abril de 2026 (WAM) — El precio del oro repuntó este miércoles un 0,9% en el mercado al contado, hasta los 4.755,11 dólares por onza, tras haber caído el martes a su nivel más bajo desde el 13 de abril.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio subieron un 1,1%, hasta los 4.772,90 dólares.

Entre otros metales preciosos, la plata avanzó un 1,5% en el mercado al contado, hasta los 77,84 dólares por onza; el platino ganó un 1,5%, hasta los 2.067,25 dólares; y el paladio subió un 1,8%, hasta los 1.560,31 dólares.