El presidente de Emiratos se reúne con el consejero delegado de BlackRock

ABU DABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, se reunió con Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron diversos asuntos de interés común, incluidos los últimos desarrollos en los mercados globales. También analizaron el papel de la inteligencia artificial y las tecnologías avanzadas, así como las oportunidades que ofrecen para impulsar la inversión y la economía mundial en beneficio de la sociedad y el progreso.

A la reunión asistieron varios jeques y altos cargos.