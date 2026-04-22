El presidente de Emiratos y el rey de Marruecos abordan la relación bilateral y la situación regional en una llamada

ABU DABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que analizaron las sólidas relaciones fraternales y la cooperación entre ambos países, especialmente en ámbitos vinculados al desarrollo.

Ambos dirigentes abordaron asimismo las vías para reforzar estos lazos en beneficio mutuo y en favor de sus respectivos pueblos.

Durante la llamada, reafirmaron su compromiso de mantener la consulta y la coordinación, así como de fortalecer la cooperación bilateral ante los desafíos que afronta la región.

También trataron diversas cuestiones regionales e internacionales de interés común, entre ellas la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus implicaciones para la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima y la economía global.