El presidente de Emiratos conversa por teléfono con Elon Musk

ABU DABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, mantuvo una conversación telefónica con el empresario estadounidense Elon Musk, en la que abordaron los avances en tecnología avanzada, inteligencia artificial y espacio, así como las oportunidades que estos sectores ofrecen para impulsar un desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida.

Durante la llamada, ambas partes subrayaron la importancia de acelerar la adopción de soluciones innovadoras y de reforzar las alianzas internacionales en materia de innovación y tecnologías emergentes.

La conversación también puso de relieve la necesidad de ampliar la cooperación internacional y el intercambio de conocimientos para desarrollar tecnologías avanzadas, mejorar la capacidad de respuesta ante los cambios globales y aprovechar nuevas oportunidades.

Musk elogió la visión de Emiratos y sus exitosas asociaciones internacionales en el ámbito de la inteligencia artificial, y expresó sus deseos de progreso y prosperidad continuados para el país.