La Emirates Arabian Horse Global Cup amplía su proyección internacional

ABU DABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — Bajo el patrocinio del jeque Mansour bin Zayed al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro, presidente de la Corte Presidencial y presidente de la Emirates Arabian Horse Society, la tercera edición de la Emirates Arabian Horse Global Cup amplía su alcance internacional, atrayendo a destacados propietarios y criadores de todo el mundo.

El evento refleja la creciente relevancia del campeonato en el circuito internacional de competiciones de caballos árabes y subraya el liderazgo de Emiratos Árabes Unidos en el apoyo a propietarios y criadores, así como en la promoción de esta raza a nivel global.

La competición se celebra bajo la supervisión del jeque Zayed bin Hamad al Nahyan, vicepresidente de la sociedad y presidente del comité organizador superior.

La actual edición incluye varias etapas en distintos continentes, consolidando el éxito de ediciones anteriores que registraron una amplia participación internacional.

La primera prueba se celebró en Australia del 30 al 31 de enero de 2026. La segunda está prevista para los días 25 y 26 de abril en el Bahrain Endurance Village, en Baréin.

Las siguientes etapas tendrán lugar en Marruecos (9 y 10 de mayo), Estados Unidos (del 16 al 19 de septiembre), China (6 y 7 de octubre) e Italia (7 y 8 de noviembre). La tercera edición concluirá en Brasil el 14 de noviembre de 2026.

La EAHGC se compone de una serie de pruebas diseñadas para fomentar la participación de propietarios y criadores de caballos árabes en todo el mundo, al tiempo que pone en valor el papel de Emiratos en la preservación de este patrimonio y en el refuerzo de su proyección internacional.

El campeonato encarna además la visión del país de preservar el legado transmitido por sus antepasados, un elemento clave de la identidad nacional que refleja la profunda relación entre la sociedad emiratí y los caballos árabes.

La segunda edición contó con la participación de 791 caballos pertenecientes a unos 460 competidores, con premios por un total de 3,986 millones de dirhams. En total, 488 caballos y 342 propietarios obtuvieron galardones.