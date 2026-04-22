El presidente de Emiratos se reúne con su homólogo de Kenia para abordar cooperación y situación regional

ABU DABI, 22 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, se reunió con el presidente de Kenia, William Samoei Ruto, quien se encuentra de visita de trabajo en el país.

Ambos dirigentes analizaron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la ampliación de la cooperación en sectores clave como la inversión, el desarrollo, las energías renovables, la tecnología y las infraestructuras, en el marco del Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA) entre ambos países.

Los dos líderes reafirmaron su compromiso de avanzar en los objetivos del acuerdo y de aprovechar el impulso positivo de las relaciones bilaterales para generar nuevas oportunidades de cooperación económica y de desarrollo, en línea con sus aspiraciones de futuro.

Durante el encuentro también abordaron la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves implicaciones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima y la economía global.

Asimismo, trataron los ataques terroristas atribuidos a Irán contra civiles e infraestructuras en Emiratos y otros países de la región. El presidente Ruto reiteró la condena de Kenia a estos ataques, que calificó como una violación de la soberanía y del derecho internacional, además de una amenaza para la paz y la seguridad regional.

A la reunión asistió el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales, junto a varios ministros y altos cargos.