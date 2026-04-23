El dólar se mantiene cerca de máximos de diez días y el petróleo cae

HONG KONG, 23 de abril de 2026 (WAM) — El dólar estadounidense se mantuvo cerca de su nivel más alto en aproximadamente diez días durante la sesión de este jueves. Su índice alcanzó los 98,644, el nivel más elevado desde el 13 de abril, y se encamina a cerrar la semana con una subida moderada del 0,4%, tras haber retrocedido en las dos anteriores.

El euro cotizaba en 1,1712 dólares, después de haber caído previamente a su nivel más bajo desde el 13 de abril, y se dirige a una caída semanal del 0,4%, la primera en cuatro semanas. Por su parte, la libra esterlina se mantenía estable en 1,3497 dólares.

El dólar australiano alcanzó los 0,7165 dólares y el neozelandés los 0,59045, mientras que el billete verde cedía un 0,02% frente al yen japonés, hasta los 159,48 yenes.

En contraste, los precios del petróleo registraban ligeros descensos tras las fuertes subidas de la sesión anterior.

Los futuros del Brent caían 15 centavos, hasta los 101,76 dólares por barril, después de haber superado el miércoles los 100 dólares por primera vez en más de dos semanas. Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) también retrocedían 14 centavos, hasta los 92,82 dólares.