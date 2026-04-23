El oro se mantiene estable y otros metales preciosos suben levemente

NUEVA YORK, 23 de abril de 2026 (WAM) — El precio del oro se mantuvo prácticamente estable durante la sesión de este jueves, mientras que otros metales preciosos registraron ligeras subidas.

Hacia la 01.00 GMT, el oro al contado avanzaba un 0,1%, hasta los 4.744,31 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en junio subían un 0,2%, hasta los 4.762,20 dólares.

Entre otros metales preciosos, la plata ganaba un 0,5%, hasta los 78,06 dólares por onza; el platino subía un 0,3%, hasta los 2.080,35 dólares; y el paladio avanzaba un 0,4%, hasta los 1.553,01 dólares.