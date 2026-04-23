Emiratos participa en la reunión ministerial del AHLC en Bruselas

BRUSELAS, 23 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos participó en la reunión ministerial del Comité de Enlace Ad Hoc (AHLC), celebrada en Bruselas bajo la presidencia de Noruega, con la participación de socios y organizaciones internacionales clave.

La delegación emiratí estuvo encabezada por Sultan al Shamsi, ministro adjunto de Asuntos Exteriores para Desarrollo y Organizaciones Internacionales.

El encuentro reunió a las partes del conflicto, a los principales países donantes y a organizaciones internacionales para abordar las necesidades humanitarias y los desafíos institucionales y económicos. Las conversaciones se centraron en movilizar un apoyo internacional coordinado para la respuesta humanitaria y los esfuerzos de recuperación temprana en Gaza.

También se abordó el respaldo a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y su papel esencial en la prestación de servicios básicos a los refugiados palestinos.

Durante la reunión, Al Shamsi reafirmó la legitimidad de la causa palestina y reiteró la posición constante de Emiratos sobre la necesidad de establecer un horizonte político creíble que permita resolver el conflicto palestino-israelí mediante una paz justa y global, basada en la solución de dos Estados y la creación de un Estado palestino independiente.

Emiratos rechaza firmemente cualquier intento de anexión de Cisjordania o de separación de esta de la Franja de Gaza, y se opone a la expansión de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Asimismo, ha insistido en la necesidad de proteger a la población civil y garantizar la entrega segura y sostenida de ayuda humanitaria conforme al derecho internacional y al derecho internacional humanitario.

Al Shamsi acogió con satisfacción el lanzamiento de la segunda fase del plan integral de paz y la creación del Comité Nacional para la Administración de Gaza. En este sentido, subrayó la importancia de consolidar los avances logrados y de reactivar un proceso político integral que conduzca a una solución justa y duradera, reiterando que la gobernanza de Gaza corresponde al pueblo palestino.

El apoyo al pueblo palestino ocupa un lugar central en la acción diplomática de Emiratos, que sigue impulsando una paz duradera entre israelíes y palestinos, también a través de su papel como miembro fundador del Board of Peace y su participación en el Consejo Ejecutivo de Gaza.

Al destacar su papel humanitario, Al Shamsi señaló que Emiratos figura entre los principales proveedores de ayuda a Gaza, con más de 130.000 toneladas entregadas por tierra, aire y mar, lo que representa más del 45% del total de la asistencia internacional, con contribuciones que ascienden a unos 3.000 millones de dólares.

Además, el país ha establecido seis plantas desalinizadoras que benefician a más de un millón de personas, ha acogido a más de 2.963 pacientes y sus familias para recibir tratamiento médico, y ha instalado un hospital de campaña en Gaza y un hospital flotante en Al Arish para atender necesidades sanitarias urgentes.