Masdar celebra 20 años en energías limpias con una capacidad de producción superior a 65 GW

ABU DABI, 23 de abril de 2026 (WAM) — Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar conmemora 20 años de liderazgo en energías renovables, destacando su papel en el impulso global de este sector.

Fundada por el presidente, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, el 23 de abril de 2006 a través de Mubadala Investment Company (Mubadala), Masdar nació con un mandato claro: diversificar la economía de Emiratos Árabes Unidos y acelerar el despliegue global de energías renovables.

Dos décadas después, Masdar es uno de los mayores desarrolladores y operadores de energías renovables del mundo, con una capacidad de cartera superior a los 65 gigavatios (GW) y el objetivo de alcanzar los 100 GW en 2030.

El ministro de Industria y Tecnología Avanzada y consejero delegado fundador de Masdar, Sultan Ahmed al Jaber, afirmó: “En 2006, invertir en energías renovables no era la opción evidente. Era la valiente. Las tecnologías estaban en una fase inicial. La escala no estaba probada. La rentabilidad aún no se había consolidado. El jeque Mohamed bin Zayed no vio lo que eran las renovables, sino lo que podían llegar a ser”.

“Impulsados por su visión a largo plazo y su firme compromiso, no nos limitamos a seguir la ola de la energía limpia, ayudamos a crearla”, añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Masdar, Mohamed Jameel al Ramahi, señaló que el crecimiento de la compañía en los últimos 20 años ha estado impulsado por la ambición y la previsión de Emiratos, anticipando la creciente demanda de energía limpia y apostando por la diversificación económica desde una etapa temprana.

“Gracias a la colaboración, la innovación y la inversión, nos hemos convertido en una empresa global que impulsa el desarrollo y la implantación de soluciones energéticas limpias en todo el mundo. Hoy, con una demanda eléctrica global en rápido crecimiento, Masdar se sitúa en el centro de una industria internacional en expansión”, afirmó.

La trayectoria de Masdar comenzó en 2009 con una única planta solar conectada a la red en Masdar City. Desde entonces, ha desarrollado algunos de los proyectos más ambiciosos del sector, como la planta solar de Al Dhafra, de 2 GW, que a su finalización en 2023 se convirtió en la mayor instalación solar de un solo emplazamiento del mundo, capaz de abastecer a unas 200.000 viviendas en Emiratos.

De contar con un reducido número de empleados en 2006, Masdar ha pasado a tener más de 1.100 trabajadores en 12 países. Su cartera abarca distintos continentes y tecnologías, incluyendo el primer parque eólico marino flotante del mundo (Hywind Scotland, 30 MW), el mayor proyecto solar flotante del Sudeste Asiático (Cirata, Indonesia, 145 MW) y el mayor parque eólico de Asia Central (Zarafshan, Uzbekistán, 500 MW).

En 2022, Masdar adoptó una nueva estructura accionarial, con la entrada de Abu Dhabi National Energy Company (TAQA), Mubadala y Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) como accionistas conjuntos para impulsar su crecimiento.

Adquisiciones recientes —como Saeta Yield en España, una participación del 50% en Terra-Gen en Estados Unidos y TERNA ENERGY en Grecia— han reforzado su posición como actor global en energías limpias.

Actualmente, Masdar busca redefinir el papel de las energías renovables. Junto a la Emirates Water and Electricity Company (EWEC), desarrolla en Abu Dabi el primer proyecto integrado de energías renovables a escala gigavatio: una planta solar de 5,2 GW combinada con un sistema de almacenamiento en baterías de 19 gigavatios hora (GWh), capaz de suministrar 1 GW de energía de base de forma ininterrumpida.

La empresa continúa impulsando su expansión global y la transformación energética. Este mes firmó un acuerdo vinculante con la francesa TotalEnergies para crear una empresa conjunta al 50% valorada en 2.200 millones de dólares, que integrará sus actividades renovables terrestres en nueve países de Asia.

Para su próxima fase de crecimiento, Masdar prevé movilizar entre 30.000 y 35.000 millones de dólares en capital y financiación de proyectos con el objetivo de alcanzar los 100 GW en 2030, incorporando una media de 10 GW de nueva capacidad cada año.