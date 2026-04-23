M42 impulsa su expansión sanitaria global con la adquisición de Diaverum en Brasil

ABU DABI, 23 de abril de 2026 (WAM) — M42 y su división de atención renal, Diaverum, anunciaron este jueves la finalización de la adquisición estratégica de cuatro clínicas en el estado de São Paulo (Brasil), pertenecientes al grupo Lund: CDTR y CDTR Prime en Sorocaba, INDI en Itapetininga y Lund Nefrologia en Itu.

La operación eleva a 18 el número de clínicas de Diaverum en Brasil, incluidos tres centros de acceso vascular, y refuerza su compromiso a largo plazo con la mejora del acceso a la atención renal y los resultados de salud en el mayor mercado de América Latina.

Las operaciones ampliadas de Diaverum en Brasil permitirán realizar más de 220.000 tratamientos al año. El modelo combina clínicas propias, asociaciones con hospitales públicos y acuerdos de servicios agudos, lo que demuestra una estructura flexible y escalable adaptable a distintos sistemas sanitarios internacionales, incluido Oriente Próximo.

La adquisición respalda además la estrategia de M42 de construir plataformas sanitarias globales interconectadas desde Abu Dabi, en línea con las normativas de soberanía de datos en los mercados donde opera. Al integrar experiencia clínica, infraestructura digital y gestión de enfermedades crónicas a gran escala, el modelo permite una atención más coordinada, accesible y centrada en el paciente.

“El objetivo de M42 es construir una plataforma global de inteligencia sanitaria capaz de abordar algunos de los mayores retos de salud, como la enfermedad renal crónica”, afirmó Dimitris Moulavasilis, consejero delegado del grupo. “Nuestra expansión en Brasil no es solo crecimiento; supone ofrecer a más personas acceso a una atención renal de calidad, con herramientas digitales, análisis predictivo y conocimientos clínicos que favorecen intervenciones más tempranas y mejores resultados a largo plazo”.

La operación se suma a la reciente adquisición por parte de Diaverum de Serviço de Nefrologia Ribeirão Preto (SENERP) y refuerza su presencia en Brasil. Incluye además contratos de gestión en dos hospitales públicos y acuerdos de servicios agudos que amplían la cobertura en puntos clave del sistema sanitario.

El consejero delegado de Diaverum para Europa y Latinoamérica, Rafael Romanini, destacó que Brasil es un mercado estratégico por su tamaño y potencial de crecimiento, así como por la oportunidad de elevar los estándares de atención para pacientes que dependen de diálisis.

En ciudades como Itu e Itapetininga, las clínicas son los únicos proveedores privados de diálisis, lo que las convierte en esenciales para la población local. En Sorocaba, los centros actúan como nodos regionales con capacidad para responder a una demanda creciente.

Este contexto abre la puerta a modelos de atención más integrados. La plataforma global de Diaverum y su modelo asistencial combinan excelencia clínica, infraestructura digital y gobernanza, lo que permite una prestación más homogénea y escalable.

A medida que M42 amplía su presencia internacional, la experiencia adquirida en mercados de gran volumen como Brasil contribuirá a reforzar la innovación, la investigación y la calidad asistencial en todas sus operaciones.

Este enfoque se alinea con la ambición de Emiratos de liderar la sanidad del futuro, al tiempo que aborda el creciente impacto de las enfermedades crónicas a nivel regional y global.