El equipo nacional de jiu-jitsu de Emiratos logra cuatro medallas en la jornada inaugural de los Juegos Asiáticos de Playa en China

SANYA (CHINA), 23 de abril de 2026 (WAM) — El equipo nacional de jiu-jitsu de Emiratos Árabes Unidos firmó un sólido inicio en los VI Juegos Asiáticos de Playa, que se celebran en Sanya, al conquistar cuatro medallas: dos de oro, una de plata y una de bronce.

Khaled al Shehhi se hizo con el oro en la categoría de 62 kilos, con su compañero Omar al Suwaidi logrando la plata, mientras que Asma al Hosani ganó el oro en la división de 52 kilos y Shamma al Kalbani obtuvo el bronce en la categoría de 63 kilos.

El director de Marketing y Comunicación Corporativa de la Federación de Jiu-Jitsu de Emiratos, Abdullah Salem al Zaabi, afirmó que estos resultados reflejan el fuerte respaldo que recibe este deporte por parte del liderazgo del país y el éxito de la inversión a largo plazo en el desarrollo de los atletas.

Los resultados ponen de relieve el alto nivel de preparación y competitividad del equipo, que continuará compitiendo en nuevas pruebas con el objetivo de ampliar su medallero.