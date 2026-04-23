Los ministros de Exteriores de Emiratos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Qatar condenan la incursión de colonos en la mezquita de Al Aqsa

ABU DABI, 23 de abril de 2026 (WAM) — Los ministros de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Egipto, Indonesia, Pakistán, Arabia Saudí y Qatar condenaron la incursión de colonos en la mezquita de Al Aqsa.

Los ministros denunciaron las reiteradas violaciones del statu quo histórico y legal en los lugares sagrados islámicos y cristianos de Jerusalén por parte de las autoridades de ocupación israelíes, en particular las continuas incursiones de colonos israelíes y ministros extremistas en la mezquita de Al Aqsa/Al Haram al Sharif bajo protección policial israelí, así como el izado de la bandera israelí en sus patios.

Reiteraron que estas acciones provocadoras en la mezquita de Al Aqsa/Al Haram al Sharif constituyen una flagrante violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, además de una provocación inaceptable para los musulmanes de todo el mundo y una vulneración de la santidad de la ciudad.

Asimismo, reafirmaron su rechazo categórico a cualquier intento de alterar el statu quo histórico y legal en Jerusalén y en sus lugares sagrados islámicos y cristianos, subrayando la necesidad de preservarlo y reconociendo el papel especial de la histórica custodia hachemí en este ámbito. Los ministros reiteraron que toda el área de la mezquita de Al Aqsa/Al Haram al Sharif, que abarca 144 dunams, es un lugar de culto exclusivo para los musulmanes, y que el Departamento de Dotaciones de Jerusalén y de Asuntos de la mezquita de Al Aqsa, dependiente del Ministerio jordano de Asuntos Religiosos y Awqaf, es la única entidad legal competente para administrar el recinto y regular el acceso al mismo.

Los ministros condenaron además la aceleración de la actividad de asentamientos ilegales, incluida la decisión de Israel de aprobar más de 30 nuevos asentamientos, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y la opinión consultiva de 2024 de la Corte Internacional de Justicia. También denunciaron la violencia continua y creciente de colonos contra los palestinos en Cisjordania ocupada, incluidos recientes ataques contra escuelas y niños palestinos, y pidieron que los responsables rindan cuentas. Subrayaron que Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado y rechazaron de forma categórica cualquier intento de anexión o de desplazamiento del pueblo palestino.

Los ministros advirtieron de que estas acciones constituyen un ataque directo y deliberado contra la viabilidad del Estado palestino y la aplicación de la solución de dos Estados, aumentan las tensiones, socavan los esfuerzos de paz y obstaculizan las iniciativas en curso para la desescalada y el restablecimiento de la estabilidad.

Asimismo, reiteraron su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades legales y morales y obligue a Israel a detener la peligrosa escalada en Cisjordania ocupada y a poner fin a sus prácticas ilegales.

Los ministros instaron a la comunidad internacional a adoptar medidas claras y decisivas para frenar estas violaciones, así como a intensificar los esfuerzos regionales e internacionales para avanzar hacia una solución política que permita alcanzar una paz global basada en la solución de dos Estados. Reafirmaron además su firme apoyo a los derechos legítimos del pueblo palestino, en particular su derecho a la autodeterminación y a establecer un Estado palestino independiente en las fronteras del 4 de junio de 1967, con Jerusalén Este como capital.