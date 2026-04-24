El presidente de Emiratos recibe un mensaje escrito de su homólogo de Bielorrusia

ABU DABI, 23 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, recibió un mensaje escrito del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, relativo a las relaciones bilaterales y a las vías para reforzar la cooperación en beneficio de los intereses comunes.

El mensaje fue entregado durante un encuentro con Viktor Lukashenko, enviado especial del presidente bielorruso, quien transmitió al mandatario emiratí los saludos de Alexander Lukashenko y sus deseos de progreso y prosperidad para Emiratos. El jeque Mohamed bin Zayed le pidió, a su vez, que hiciera llegar sus saludos al presidente bielorruso, junto con sus deseos de mayor desarrollo y prosperidad para Bielorrusia y su pueblo.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Zayed al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos de Desarrollo y de los Héroes Caídos; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Nahyan bin Mubarak al Nahyan, ministro de Tolerancia y Convivencia; así como varios jeques y altos cargos.