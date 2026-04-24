Nuevos miembros del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi juran el cargo ante el presidente de Emiratos

ABU DABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — Los nuevos miembros del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi prestaron juramento ante el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, en presencia del príncipe heredero de Abu Dabi y presidente del Consejo, el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed al Nahyan.

Los nuevos miembros que juraron el cargo fueron Shamis Ali al Dhaheri, miembro del Consejo Ejecutivo de Abu Dabi y presidente del Departamento de Desarrollo Comunitario, y Mohamed Taj Eddine Ahmed Alqadi, miembro del Consejo Ejecutivo y presidente del Departamento de Educación y Conocimiento.

El presidente felicitó a los nuevos integrantes del Consejo Ejecutivo y les deseó éxito, junto al resto de sus miembros, en el desempeño de sus funciones para reforzar los sistemas gubernamentales en Abu Dabi, mejorar los servicios prestados a la comunidad y contribuir al avance de los planes de desarrollo en línea con las aspiraciones de futuro.

Asimismo, subrayó que la mejora de la calidad de vida en todos los niveles en el emirato de Abu Dabi sigue siendo una prioridad fundamental y un enfoque constante.

El jeque Mohamed bin Zayed posó para una fotografía de grupo con los miembros del Consejo Ejecutivo.

A la ceremonia de juramento asistieron el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales, así como varios jeques y altos cargos.