El embajador de Emiratos Árabes Unidos se reúne con el presidente del Senado Federal de Brasil

BRASILIA, 24 de abril de 2026 (WAM) — El embajador de Emiratos Árabes Unidos en la República Federativa de Brasil, Sharif Essa Al Suwaidi, se reunió con el senador Davi Alcolumbre, presidente del Senado Federal, así como con el senador Rodrigo Pacheco y con Acir Madeira, jefe de gabinete de la Presidencia del Senado.

Durante el encuentro, se abordaron las relaciones bilaterales y diversas cuestiones de interés común, incluidas las últimas evoluciones regionales.

El embajador destacó asimismo las oportunidades para seguir reforzando los vínculos económicos y ampliar la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y Brasil en distintos sectores, en línea con el compromiso compartido de fortalecer la asociación entre ambos países en beneficio mutuo.