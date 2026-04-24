Una nueva mediación de Emiratos Árabes Unidos logra el intercambio de 386 prisioneros entre Rusia y Ucrania

ABU DABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos anunció el éxito de una nueva mediación entre la Federación de Rusia y la República de Ucrania, que permitió la liberación de 193 prisioneros por cada parte, lo que eleva a 6.691 el número total de personas intercambiadas entre ambos países gracias a los esfuerzos mediadores emiratíes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó su agradecimiento a ambos países por su cooperación con las iniciativas de mediación de Emiratos Árabes Unidos, lo que refleja la confianza y el reconocimiento de su papel en el apoyo a todos los esfuerzos dirigidos a resolver la crisis.

El Ministerio subrayó que el éxito de esta mediación, la vigésima segunda, pone de relieve las sólidas relaciones entre Emiratos Árabes Unidos, la Federación de Rusia y Ucrania.

Asimismo, reiteró el compromiso del país de garantizar el éxito de todas las iniciativas destinadas a alcanzar una solución pacífica al conflicto en Ucrania y mitigar sus consecuencias humanitarias, incluidas las que afectan a refugiados y prisioneros.