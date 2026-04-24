Mansour bin Zayed recibe al enviado especial del presidente de Bielorrusia

ABU DABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes Unidos, recibió este jueves en Qasr Al Shati, en Abu Dabi, a Viktor Lukashenko, enviado especial del presidente de Bielorrusia.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron las relaciones de cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Bielorrusia, así como las vías para desarrollarlas y reforzarlas en diversos ámbitos, en beneficio de los intereses comunes y de ambos países y sus pueblos.

La reunión también trató diversas cuestiones de interés mutuo en el marco de los esfuerzos por ampliar las perspectivas de cooperación bilateral entre ambas partes.