Abdullah bin Zayed recibe una llamada del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia

ABU DABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió una llamada telefónica de Serguéi Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia.

Durante la conversación, ambos ministros abordaron las relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y la Federación de Rusia, así como los avances que experimentan, en beneficio de los intereses mutuos y en apoyo de sus aspiraciones de mayor progreso y prosperidad.

Ambas partes examinaron asimismo una serie de cuestiones y desafíos regionales, así como las vías para impulsar los esfuerzos de desescalada y alcanzar soluciones que garanticen la paz, el desarrollo y una prosperidad sostenible para sus pueblos.