Declaración conjunta tras la reunión entre Abdullah bin Zayed y la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido

ABU DABI, 24 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió el 18 de abril de 2026 a la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Yvette Cooper, en su primera visita oficial al país.

Ambos ministros abordaron la profunda e histórica relación entre Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, basada en un compromiso compartido con la estabilidad regional, la prosperidad y la cooperación internacional. Asimismo, dieron continuidad a las conversaciones mantenidas el 9 de abril entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Los dos responsables acordaron formalmente un marco de cooperación reforzada entre sus países, que abarca asuntos exteriores, defensa, comercio e inversión, inteligencia artificial, transición energética, cooperación judicial y lucha contra la financiación ilícita. Este marco establece una base ambiciosa para desarrollar una asociación bilateral a largo plazo y reforzar la resiliencia mutua.

La secretaria de Estado agradeció a las autoridades emiratíes sus amplios esfuerzos para proteger a los ciudadanos británicos en el contexto de las recientes tensiones regionales. Por su parte, el jeque Abdullah bin Zayed expresó su reconocimiento por el continuo apoyo del Reino Unido frente a la agresión iraní. Ambos coincidieron en la importancia de mantener la cooperación consular.

Los ministros condenaron en los términos más enérgicos los ataques de Irán, que calificaron de graves e injustificables, dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y otros Estados de la región, incluidos aquellos contra civiles e infraestructuras civiles, en clara vulneración de su soberanía e integridad territorial y en flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.

Recordando la resolución 2817 (2026) del Consejo de Seguridad de la ONU, ambas partes condenaron las acciones y amenazas de Irán destinadas a cerrar, obstaculizar o interferir en la navegación internacional a través del estrecho de Ormuz. Los ministros subrayaron la importancia de la libertad de navegación en el estrecho, sin imposición de peajes, conforme al derecho internacional y a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Asimismo, recordaron la decisión del 19 de marzo de 2026 del Consejo de la Organización Marítima Internacional, que condena las amenazas y ataques de Irán contra buques y el cierre del estrecho de Ormuz por constituir un grave peligro para la vida humana y un riesgo significativo para la seguridad de la navegación y el medio marino.

Los ministros acogieron con satisfacción la iniciativa anunciada el 17 de abril por Reino Unido y Francia para apoyar la libertad de navegación, defender el derecho internacional y proteger la estabilidad económica mundial y la seguridad energética con el respaldo de una coalición internacional.

Ambos condenaron también los ataques en Sudán contra civiles, así como contra personal y convoyes humanitarios por parte de los bandos en conflicto. Subrayaron que las partes enfrentadas tienen la responsabilidad de poner fin al conflicto y que la comunidad internacional debe aumentar la presión para lograrlo, insistiendo en que la protección de los civiles debe seguir siendo prioritaria. Asimismo, destacaron la urgente necesidad de una tregua inmediata e incondicional que permita un acceso humanitario rápido, seguro y sin obstáculos en todo Sudán, y rechazaron cualquier intento de politizar la ayuda humanitaria.

Los ministros señalaron que el futuro de Sudán debe ser decidido por su población civil mediante un proceso independiente liderado por civiles que responda a las aspiraciones del pueblo sudanés hacia una transición a un gobierno civil. También valoraron positivamente los recientes contactos entre el Quad, Reino Unido y la Unión Europea, más recientemente en el marco de la Conferencia de Berlín, y reafirmaron la importancia de seguir coordinando esfuerzos para avanzar hacia la paz en Sudán.

Asimismo, reiteraron su compromiso de apoyar una paz integral, justa y duradera en Ucrania conforme al derecho internacional y a los principios de la Carta de la ONU, incluido el respeto a la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Celebraron la reciente mediación de Emiratos Árabes Unidos en intercambios de prisioneros entre Ucrania y la Federación de Rusia, que eleva a 6.305 el número total de prisioneros intercambiados desde el inicio de la guerra. También abordaron vías de cooperación para apoyar la recuperación de Ucrania.

Los ministros expresaron su voluntad de seguir estrechando la cooperación y de continuar desarrollando la relación entre Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos en el futuro.