El presidente de Emiratos Árabes Unidos recibe al asesor de seguridad nacional de la India

ABU DABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Ajit Doval, asesor de seguridad nacional de la República de la India.

Durante el encuentro, Doval trasladó al jeque Mohamed bin Zayed los saludos del primer ministro de la India, Narendra Modi, así como sus deseos de continuo progreso y prosperidad para Emiratos Árabes Unidos. El mandatario emiratí pidió a su vez que transmitiera sus saludos a Modi, junto con sus deseos de mayor desarrollo y prosperidad para la India y su pueblo.

La reunión abordó asimismo la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la seguridad y la estabilidad regional e internacional, así como para la seguridad energética mundial.

Al encuentro asistieron el jeque Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi, y Ali bin Hammad Al Shamsi, secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.