Los líderes de Emiratos Árabes Unidos felicitan a la presidenta de Tanzania por el Día de la Unión

ABU DABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a la presidenta de la República Unida de Tanzania, Samia Hassan, con motivo del Día de la Unión de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, viceprimer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron asimismo mensajes similares a la presidenta tanzana y al primer ministro, Mwigulu Nchemba, con ocasión de la celebración.