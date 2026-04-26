Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el tiroteo contra el presidente de EE UU, Donald Trump

ABU DABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — Emiratos Árabes Unidos ha condenado enérgicamente el tiroteo que tuvo como objetivo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha denunciado este acto criminal como deplorable.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirmó la solidaridad del país con el presidente Donald Trump y su familia, así como con el Gobierno y el pueblo de Estados Unidos.

El Ministerio reiteró la firme condena de Emiratos Árabes Unidos a este tipo de actos criminales y su rechazo absoluto a todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo que buscan socavar la seguridad y la estabilidad.