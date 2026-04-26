Abdullah bin Zayed y el secretario de Estado de EE UU abordan la situación regional en una llamada telefónica

ABU DABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, mantuvo una conversación telefónica con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para analizar los últimos acontecimientos en la región.

Ambas partes examinaron las repercusiones de los ataques con misiles iraníes, calificados de no provocados y terroristas, dirigidos contra Emiratos Árabes Unidos y varios países de la región, así como su impacto en la paz y la seguridad internacionales, el suministro energético, la seguridad marítima y la estabilidad económica mundial.

Durante la llamada, el jeque Abdullah bin Zayed expresó su agradecimiento a Estados Unidos por su plena solidaridad con Emiratos Árabes Unidos tras esta agresión iraní.

Asimismo, abordaron la evolución más reciente de la situación regional, en particular el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y analizaron vías para lograr una paz y una seguridad regional sostenibles mediante el refuerzo de la acción colectiva frente a los desafíos actuales y en apoyo de la estabilidad y la prosperidad en la región.

En este contexto, el jeque Abdullah bin Zayed elogió los esfuerzos del presidente Trump para alcanzar la paz y reforzar una seguridad y estabilidad sostenibles tanto a nivel regional como internacional.

También destacó los esfuerzos del presidente Trump y del secretario de Estado Rubio para impulsar la paz entre Líbano e Israel, y subrayó que las soluciones políticas sostenibles siguen siendo la vía más eficaz para abordar las crisis, reforzar la seguridad regional y fomentar un entorno más estable y próspero para los pueblos de la región.

Ambas partes trataron además el desarrollo de las relaciones estratégicas entre Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos y las formas de reforzar la cooperación en todos los ámbitos.

El jeque Abdullah bin Zayed reafirmó la solidez de los vínculos históricos entre ambos países amigos y destacó su continua evolución en el marco de una sólida asociación estratégica, así como el compromiso compartido de seguir ampliando la cooperación en diversos ámbitos clave en beneficio mutuo.