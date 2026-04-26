Los presidentes de Emiratos Árabes Unidos y Mauritania abordan la cooperación bilateral y la situación regional

ABU DABI, 26 de abril de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recibió a Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, presidente de la República Islámica de Mauritania, quien realiza una visita de trabajo al país.

Ambas partes analizaron vías para reforzar la cooperación bilateral en diversos ámbitos, especialmente en los sectores económico y de energías renovables, con el objetivo de impulsar las ambiciones de desarrollo de ambos países y sus pueblos.

El jeque Mohamed bin Zayed y el presidente El Ghazouani reafirmaron su compromiso compartido de fortalecer las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Mauritania de manera que respalden el desarrollo y el crecimiento sostenible en ambos países.

Asimismo, examinaron una serie de cuestiones regionales e internacionales de interés común, en particular la evolución de la situación en Oriente Próximo y sus graves repercusiones para la paz y la seguridad regional e internacional, así como su impacto en la seguridad marítima, el suministro energético y la economía mundial.

Durante la reunión también se abordaron los ataques terroristas iraníes dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles en Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región. El presidente El Ghazouani reiteró la condena de Mauritania a estos ataques, al señalar que constituyen una violación de la soberanía y de las normas internacionales, y socavan la seguridad y la estabilidad regionales. Asimismo, elogió la eficacia de las medidas adoptadas por Emiratos Árabes Unidos para salvaguardar su soberanía y estabilidad y garantizar la seguridad de su población y residentes.

A la reunión asistieron el jeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante del gobernante en la región de Al Dhafra; el jeque Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente de la Corte Presidencial para Asuntos Especiales; el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de Emiratos Árabes Unidos; además de varios jeques y altos cargos.